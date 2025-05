Sit-in a Taranto contro Urso, Emiliano e Bernini: “Nessun compromesso”

Attesi in città il 10 maggio per l’inaugurazione del Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

Una manifestazione pubblica è stata organizzata a Taranto per sabato 10 maggio, dalle 10:30 alle 13:00, in piazza Lucania, adiacente a viale Virgilio.

La protesta è promossa da alcune associazioni locali e da gruppi di cittadini contrari alla presenza in città di Adolfo Urso, ministro per lo sviluppo economico e per il Made in Italy, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, e Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca, attesi per l’inaugurazione del Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, prevista presso la sede della Camera di Commercio.

Secondo i promotori, la visita delle autorità sarebbe da ritenersi “inopportuna e offensiva”, in un momento in cui la questione ambientale e sanitaria legata all’ex Ilva rimane al centro del dibattito pubblico. Mentre è ancora in corso il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’impianto siderurgico, non è stato ancora reso noto il parere aggiornato dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Non si può continuare a ignorare un tema che incide direttamente sul diritto alla salute garantito dalla Costituzione”, sottolineano le associazioni, che richiamano l’articolo 32 della Carta. I promotori esprimono inoltre forte dissenso rispetto alle recenti dichiarazioni del governatore Emiliano, il quale avrebbe parlato di “inevitabili impatti ambientali” giustificandoli con una logica del cosiddetto male minore.

“Taranto non è una zona di sacrificio”, ribadiscono i manifestanti, che si dichiarano contrari a ogni forma di compromesso e respingono con fermezza le “decisioni imposte dall’alto”. L’appello finale è rivolto a tutta la cittadinanza: “Taranto non accetta compromessi. E non accetta passerelle”.

