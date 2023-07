Eccellenza: Bisceglie, ingaggiati Kone e Cillo

Due nuovi acquisti per il Bisceglie, che ha ufficializzato Morifere Kone e Andrea Cillo.

Nato l’8 ottobre 1998 in Costa d’Avorio, Morifere Kone è un esterno offensivo che può ricoprire anche altri ruoli come la seconda punta e l’esterno a centrocampo. Nella stagione 2021/22, l’attaccante ivoriano si è distinto durante la sua esperienza a Canosa, realizzando 13 reti. Inoltre, Kone ha maturato altre esperienze nei dilettanti in Italia e in Germania con la maglia dell’Erfurt, con cui ha messo a segno 5 gol in 8 presenze. Il calciatore classe 1998 è già a disposizione di Francesco Passiatore per la preparazione in vista della prossima stagione.

Andrea Cillo, classe 2004, è un terzino sinistro di prospettiva che va a irrobustire il segmento degli under. Dotato di rapidità e tecnica, Cillo ha avuto anche esperienza nelle giovanili del Potenza. Il giovane giocatore è pronto a dare il proprio contributo alla causa del Bisceglie.

