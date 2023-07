Barletta, piace l’ex Milan Ngom

Il Barletta, come anticipato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ cerca un profilo impostante per l’attacco e ha messo nel mirino Mamadou Bara Ngom, classe 2000, un attaccante duttile, che nell’ultima stagione è stato impiegato prevalentemente da centravanti ma che può agire anche sulla fascia. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, già nazionale azzurro Under 16, proveniente dalla Vis Pesaro ed Vibonese, due anni fa è andato in doppia cifra con la Folgore Caratese. La trattativa sarebbe a buon punto e il Barletta potrebbe chiudere l’affare già nelle prossime ore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp