Eccellenza/B: Otranto, salta la panchina di Graziano Tartaglia

Graziano Tartaglia non è più l’allenatore dell’ Otranto . Nella serata di lunedì 6 novembre, la dirigenza biancazzurra ha esonerato il tecnico dalla guida della prima squadra. La decisione è arrivata all’indomani del ko casalingo con il Mesagne.

“Una scelta sofferta quella conclusa dal presidente Giovanni Mazzeo e dai suoi collaboratori nella convinzione che il cambio in panchina sia necessario per dare una scossa a uno spogliatoio e a un ambiente tramortito da un inizio di stagione molto complicato nel girone B di Eccellenza pugliese”, si legge in una nota del club idruntino.