Eccellenza/A: UC Bisceglie perde l’imbattibilità col Real Siti

Si interrompe la striscia di imbattibilità, che durava da 12 partite (tra Coppa e Campionato), dell’Unione Calcio Bisceglie, che perde con un pesante punteggio finale una gara in cui per lunghi tratti si è giocati in una sola metà campo. Il Real Siti è cinico e fortunato e porta a casa lo scontro diretto che, in attesa del match delle 19 tra Molfetta Calcio e Polimnia, li proietta in testa alla classifica del girone A dell’Eccellenza pugliese 23/24.

In una ventosa domenica di inizio novembre le due squadre si presentano ai nastri di partenza senza gli infortunati Melino e Grasso per il Real Siti mentre gli azzurri recuperano dalla squalifica Di Pierro che parte nell’undici titolare.

Mister Monopoli schiera i suoi con un inedito 4-2-3-1 con il trio Mbaye, Lanzone e Zinetti a supporto dell’unica punta Amoroso. Mentre mister Ciurlia mette i suoi con un ordinato 4-4-2. La prima nota di cronaca è al 5° con Talin che intercetta la manovra del Real Siti a centrocampo e prova la botta dalla distanza ma il pallone finisce tra le braccia di Tricarico.

All’8° il Real Siti è in vantaggio. Cormio riceve una rimessa laterale sulla sinistra e prova il cross in area, la palla assume una traiettoria insidiosissima che si insacca all’angolino alla sinistra di un incolpevole Lullo, beffato dal vento. L’Unione prova a reagire subito e all’11° Zinetti calcia una punizione dalla distanza allontanata dalla retroguardia di casa, sul pallone vagante si fionda Mbaye la cui volée di sinistro non trova i giri giusti. Al 14° una azione manovrata azzurra porta Lanzone a calciare dal limite, ma il rasoterra dell’attaccante viene bloccato in due tempi da Tricarico.

Al’17° vibranti proteste azzurre per un presunto tocco di mano in area di Spadaccino ma l’arbitro sorvola. Al 25° Andriano crossa dai 30 metri a centroarea Amoroso la gira ma troppo debolmente per impensierire Tricarico. Al 30° punizione battuta da Cormio su cui si avventa Thiam con Lullo che è reattivo. Ma l’azione è interrotta da Rossiello di Molfetta che ravvisa un fallo in attacco. Al 31° ancora Andriano crossa da metà campo con Amoroso che fa sponda per Zinetti che è murato dalla retroguardia del Real Siti e conclude a lato.

Pressing incessante dell’Unione che pochi istanti dopo su rimessa lunga di Bufi, trova Talin in area la spizza servendo Amoroso che la tocca ma incredibilmente la palla è fuori. Al 34° Zinetti prova su punizione a beffare Tricarico che ancora una volta è attento e mette in angolo. Al 37° ripartenza Unione con Lanzone che serve in profondità Mbaye che si gira e serve Amoroso, lasciato solo dai difensori di mister Ciurlia, ma il suo sinistro grazia il Real Siti.

Minuto 39: Zinetti prende palla sulla sinistra e si accentra, in uno dei suoi movimenti virtuosi, ma il suo tiro a giro si spegne largo alla sinistra del portiere di casa. Al 41° Saverio Lullo in progressione offensiva serve Mbaye la cui girata trova la deviazione decisiva di Reddavide in ripiegamento. Nei 4 di recupero si infortuna seriamente Saverio Lullo, che lascia momentaneamente in 10 gli azzurri.

Una prima frazione decisamente di marca Unione con il Real Siti che però ha trovato il vantaggio con Cormio e cerca, con un Tricarico super e tanta imprecisione azzurra, di fare bottino pieno.

Si rientra in campo con Cascione che prende il posto di Saverio Lullo, infortunato. Al 46° proteste verde-azzurre per un presunto tocco falloso su Di Bari in area azzurra, Rossiello fa continuare il gioco. L’Unione continua a tenere ritmi di gioco alti e il possesso del pallino del gioco per cercare di sbloccare la sua gara. Al 59° Amoroso si allarga e premia, di tacco, l’inserimento offensivo di Di Pierro il cui cross pericoloso dal fondo viene bloccato in due tempi da Tricarico. Al 62° il portiere di casa lancia lunghissimo e pesca in area opposta Di Bari che a tu per tu con Lullo in uscita spreca calciando largo.

Si apre una fase fatta di tante interruzioni per le sostituzioni e molte imprecisioni che rallentano il gioco. Al minuto 71 Amoroso fa sponda su lancio millimetrico di Andriano e serve Diomandè la cui voleè si spegne alta sopra la traversa. Il forcing offensivo dell’Unione vede in campo nel finale ben 3 esterni offensivi e 3 punte pesanti. Al 83° lancio da metà campo di Diomandè con Di Palma che si libera per il tiro ma è anticipato dalla provvidenziale scivolata di Muzzo che mette in angolo. All’84° angolo di Lanzone dalla destra, Saani vola in terzo tempo ma la sua incocciata è alta.

All’86° viene espulso, per doppia ammonizione, il subentrato Jarju tra le fila del Real Siti. Un minuto dopo Bufi crossa dalla destra verso Amoroso che di testa non trova lo specchio di porta. All’89° Talin stecca l’intervento difensivo, ne approfitta Ibrahma Thiam che sfreccia in velocità ma a tu per tu con il portiere ospite trova un Lullo miracoloso. E’ il risveglio del sinora rintanatissimo Real Siti che nel primo minuto di recupero trova Russo che scappa sulla sinistra e serve in area l’accorrente Di Bari, che fa 2-0. All’93° Cormio beffa la retroguardia azzurra in bambola per il 2-0 appena subito e, liberissimo, sigla il 3-0 che mette la parola fine a un match in cui il campo avrebbe detto ben altro risultato per i ragazzi di mister Angelo Monopoli.

Il San Rocco di Stornara si conferma campo difficile per l’Unione e lancia il Real Siti tra le squadre che si giocheranno i posti playoff. Per gli azzurri una partita che sovverte l’andamento del percorso precedente con una squadra che si era sempre mostrata cinica e talvolta “fortunata” nello sfruttare gli episodi. Ora domenica prossima l’Unione dovrà riscattarsi ospitando al Di Liddo il Corato vittorioso per 2-1 con la Molfetta Sportiva, mentre il Real Siti sarà ospite del Foggia Incedit (sconfitto dal Bisceglie) in un sentito derby di Capitanata.

REAL SITI-UC BISCEGLIE 3-0

RETI: 8° Cormio (R), 91° Di Bari (R), 93° Cormio (R).

Real Siti: Tricarico, Spadaccino, G. Reddavide, K. Thiam, Di Gioia, Muzzo, Mlinde (50° Jarju), Russo (94° Nanula), I. Thiam (90° Ciccone), Cormio, Di Bari. Panchina: Mastropieri, Conversano, Cannone, Mouslih, F. Reddavide, Pergola. All. Ciurlia.

Unione Calcio Bisceglie: G. Lullo, Di Pierro (77° Petrignani), S. Lullo (46° Cascione), Bufi (c), Andriano (79° Di Palma), Talin, Mbaye, Diomandè, Amoroso, Zinetti (57° Saani), Lanzone. Panchina: Di Bari, De Marco, Stella, Basile, Binetti. All. Monopoli.

Ammonizioni: 50° Jarju (R), 63° Di Gioia (R), 75° Muzzo (R), 91° Di Bari (R).

Espulsioni: 86° Jarju (R) doppia ammonizione.

