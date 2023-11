Eccellenza/B: Otranto, con Mesagne partita da non sbagliare

Una partita da non sbagliare. Domenica fondamentale, la prossima, per l’Otranto. Il team biancazzurro torna a giocare tra le mura amiche: avversario di giornata il Mesagne, neopromossa e con una classifica deficitaria. Una sfida che mette in palio punti molto pesanti.

Reduce dalla buona e sfortunata prova di Ugento con la capolista, la compagine allenata da Graziano Tartaglia ha lavorato in maniera importante durante la settimana. Anche contro i gialloblu brindisini l’allenatore dovrà fare di necessità virtù tra infortuni e la squalifica di capitan Mariano.

A presentare la partita con il Mesagne le parole del centravanti Francesco Trovè. «Siamo consapevoli dell’importanza del match. Ci attende una gara maschia, combattuta e “sporca” contro un avversario che vive le nostre stesse difficoltà. Non possiamo permetterci altri errori da un punta di vista tecnico e tattico ma anche mentale”

“Ho massima fiducia nei nostri mezzi e anche se ci mancherà qualche pedina, sono convinto che chiunque sarà chiamato in causa darà il massimo per la maglia biancazzurra. L’avvio di stagione è negativo, in alcune partite ci abbiamo messo del nostro, in altre raccolto molto meno di quanto meritassimo. Penso alle ultime gare con San Pietro Vernotico e Ugento”, aggiunge Teovè.

“Quelli di domenica saranno 90 e più minuti da giocare alla morte. Non meritiamo la classifica che abbiamo, ma siamo un gruppo solido e coeso, dobbiamo trovare in noi stessi la forza per ribaltare la situazione e risalire la china. Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei tifosi che possono darci una mano importante e spingerci oltre le difficoltà. Insieme possiamo superare questo momento complicato», conclude Trovè.

