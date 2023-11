Eccellenza/A: UC Bisceglie, big match col Real Siti per conservare la vetta

Il big match della nona giornata del Girone B di Eccellenza pugliese vedrà scontrarsi, al ”San Rocco” di Stornara, le due “sorprese” di questo inizio stagione: l’Unione Calcio Bisceglie, attualmente prima in classifica (in coabitazione con la Molfetta Calcio), e il Real Siti che segue a una sola lunghezza di distacco.

I ragazzi di Angelo Monopoli, imbattuti sia in campionato che in Coppa Italia, sono reduci dalla vittoria di misura sulla Nuova Spinazzola, valsa la testa della graduatoria per effetto del pareggio esterno con il Foggia Incedit della Molfetta Calcio. In casa Unione torna disponibile, dopo la squalifica, il giovane difensore Giuseppe Di Pierro.

Dall’altra parte, i verdeblù di Ciurlia nell’ultimo turno hanno vinto in casa della Virtus Mola ribaltando l’iniziale svantaggio. Con i 19 punti conquistati, frutto di 6 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta, il Real Siti vede in Cormio e Dibari i migliori marcatori, ma diversi sono ingol arrivati dai difensori. Da verificare se sarà della gara il neo acquisto, Youssef Mouslih, centrocampista marocchino ufficializzato in settimana.

Arbitra il match Natale Rossiello (sezione di Molfetta) coadiuvato da Gianmarco Sorgente (Taranto) e Marco Stellacci (Molfetta).

