Eccellenza: AS Bisceglie, pokerissimo all’Orta Nova

Una domenica nel segno del “5”. Cifra che richiama sia il numero di vittorie consecutive del Bisceglie sia le reti rifilate all’Orta Nova nel match casalingo del 18° turno.

I nerazzurri legittimano il pronostico favorevole con una prestazione spigliata e concreta fin dall’avvio, con il successo in cassaforte già allo scoccare della mezz’ora (parziale di 4-0): in sintesi, il modo migliore per approcciare l’atteso scontro diretto al vertice di domenica con il Manfredonia, la cui sede sarà fissata nei prossimi giorni.

Rispetto al colpaccio di due settimane fa a Foggia, Passiatore effettua un paio di variazioni nell’undici di partenza, con il rientrante Barletta a destra in difesa e Schirone in qualità di mezzala.

La cronaca è inaugurata dal vantaggio degli stellati dopo appena 4’: sugli sviluppi del primo corner della sfida, Stele si avventa in area sulla corta respinta della difesa ortese e supera De Troia con un secco rasoterra.

Al 12’ gli ospiti reagiscono con la pregevole girata di Pasquale Valentino finita non lontana dal palo destro, mentre al 14’ Doukoure – su assist in verticale di capitan Di Rito – fallisce il primo tentativo a tu per tu con De Troia e, sulla respinta di quest’ultimo, indirizza la sfera a lato.

Due minuti più tardi l’attaccante ivoriano si riscatta addomesticando un pallone vagante in area foggiana e battendo l’estremo rivale con una fiondata sotto la traversa (rete numero 10 in stagione, la seconda con la maglia del Bisceglie).

Al 22’ Di Rito centra il palo su imbucata di De Vivo, un minuto dopo arriva il tris nerazzurro grazie alla correzione sottomisura di Schirone dopo un altro tiro di Di Rito. Tre punti già in ghiaccio al 30’, allorché De Vivo intercetta una punizione nella metà campo dell’Orta Nova e s’invola in solitudine trafiggendo De Troia con una micidiale rasoiata.

Prima della pausa la squadra di Passiatore potrebbe andare ancora a bersaglio a seguito di una manovra avvolgente, ma Schirone è impreciso nella rifinitura per Doukoure.

Al rientro il Bisceglie cambia i terzini (Dambros e Logriecorispettivamente in luogo di Barletta e Morisco). Il tarantino Raimondo annulla un gol a Doukoure (13’) per offside, poi al quarto d’ora assegna un rigore all’Orta Nova per atterramento in area di Daleno e dal dischetto Davide Cormio spiazza Tarolli (quinto gol subito in campionato dai nerazzurri).

Lo shoot di Logrieco al 18’ (De Troia neutralizza a terra) precede il definitivo 5-1: al 27’ l’esordiente guineano Bah sottrae palla sulla trequarti e s’incunea in area fornendo un assist al bacio per De Vivo, implacabile nel firmare la doppietta personale con cui sale a quota 6 centri in stagione.

Prima del triplice fischio si annotano altre due opportunità non concretizzate per un soffio da Bah e da D’Argenio.

Prosegue dunque il duello in testa al girone B, con il Bisceglie appaiato al Manfredonia con 42 punti, sebbene i sipontini abbiano disputato una gara in meno.

BISCEGLIE-ORTA NOVA 5-1

RETI: pt 4’ Stele; 16’ Doukoure, 23’ Schirone, 30’ De Vivo; st 15’ D. Cormio (rig.), 27’ De Vivo.

BISCEGLIE (4-3-3): Tarolli; Barletta (1’ st Dambros), Sanchez, Stele, Morisco (1’ st Logrieco); Schirone (17’ st Dargenio), Frezzotti (33’ st Fanelli), Stefanini; De Vivo, Di Rito (17’ st Bah), Doukoure. A disp. Zinfollino, Sisto, Rodriguez, Massarelli. All. Passiatore.

ORTA NOVA (3-4-3): De Troia; F. Cormio, Daleno (36’ st Pompa), Lamacchia; V. Valentino, D. Cormio, Camporeale, Nannola; Lanzone, P. Valentino (24’ st Jarju), Di Dedda (24’ st Cannone); A disp. Capossele, Di Cesare, Venturino, Curci, Dadduzio. All. Di Flumeri.

ARBITRO: Raimondo di Taranto. GUARDALINEE: Sorgente e Moschettini.

NOTE: angoli 2-2. Recupero: pt 0’, st 4’.

AMMONITI: Morisco, Camporeale, Doukoure, Daleno.

