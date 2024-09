Accade di tutto fra Molfetta e Bitonto: al Poli finisce 2-2

Termina 2-2 al “Poli” il posticipo della terza giornata del Campionato Regionale di Eccellenza Puglia fra Molfetta e Bitonto. Apre le marcature al 20′ della prima frazione Colamesta, in favore dei padroni di casa. Nella ripresa, al 55′, il pareggio bitontino di Amodio, dalla lunga distanza. Cinque minuti più tardi, il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Dal Cason. Al 85′ i neroverdi trovano nuovamente la via del gol con Sene, complice una deviazione decisiva di Comitangelo. Seguiranno tante proteste da parte dei tesserati del Molfetta dopo una segnalazione dell’assistente, che aveva alzato la bandierina per un presunto fuorigioco su rimessa laterale, con il direttore di gara che ha invece lasciato giocare. Nei ben tredici i minuti di recupero finali non accade però più nulla, e la contesa si chiude sul 2-2. Primo punto in classifica per il Molfetta, mentre sale a quota sette il Bitonto.

