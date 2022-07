Roma – Questa legislatura arrivata al capolinea con la crisi che ha colpito il governo conta già le prime vittime dei partiti. Soprattutto in Forza Italia che perde pezzi. Prima Maria Stella Gelmini poi Renato Brunetta entrambi delusi da Silvio Berlusconi.

Nei partiti regna il caos in vista delle imminenti elezioni.

Le conseguenze per molti di non avere Draghi Premier si sentiranno a livello intenzionale. La Lega, fa sapere di essere già al lavoro per il futuro Governo. Così come

Fratelli d’italia che da tempo aveva chiesto un richiamo alle urne. Il Partito democratico raccoglie i cocci di un campo largo (quello con i pentastellati) ormai ridotto in macerie. Non la manda a dire il leader ipf, Luigi di Maio. Prima si va a a votare e meglio è. Non mi alleo con chi ha fatto cadere il Governo. Ci sono tante persone di buona volontà che continueranno a portare avanti l’agenda riformatrice di Mario Draghi.