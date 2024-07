Di Francisca si scusa con Pilato: ‘Parole in buona fede, ho chiarito’

“Ho detto quelle cose in buona fede. Devo dare spiegazioni solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché non tutte le persone la pensano allo stesso modo”. Intervistata da LaPresse, Elisa Di Francisca ha rivelato di aver telefonato a Benedetta Pilato per spiegare e chiarire quanto dichiarato in diretta durante il programma Notti Olimpiche di Rai 2.

“Se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo, ti chiedo scusa”, le ho detto. Spero di incontrarla. Ho parlato con Malagò e con la Polizia, perché siamo colleghe e da sportive ci capiamo”.

“Ognuno ha il suo carattere, abbiamo chiarito e a me interessava questo. Capisco che la società oggi è questa, ma non c’era motivo per un litigio: da personaggio pubblico accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona”, ha aggiunto la schermitrice.

In tv, Elisa Di Francisca era parsa stupita per aver visto Benny contenta e soddisfatta dopo un quarto posto e una medaglia di bronzo sfumata per un centesimo nella finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi. Si era lasciata andare a commenti come “Ci è o ci fa?“, “intervista surreale”, “se no voleva andare sul podio, che ci è andata a fare?”. Dopo le polemiche, le scuse a chiudere la vicenda.

“Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia, sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita”, aveva detto Benny, beffata proprio sul traguardo dopo una finale strepitosa.

