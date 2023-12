Il Governo ancora non risponde alle sollecitazioni del consiglio comunale di Brindisi. Le perplessità restano, dunque, su quel deposito GNL che Edison è in procinto di realizzare nel porto esterno. Maggioranza e opposizione sono unite. I capigruppo hanno redatto un documento unitario per rispondere al Ministero dell’Ambiente, il quale ha respinto la richiesta di riesaminare l’iter autorizzativo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp