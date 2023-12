La solidarietà è un sentimento costante che avvolge i piccoli e le piccole pazienti della oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto.

In particolare, è delle ultime ore un’iniziativa realizzata dal Comitato provinciale Unicef di Taranto che ha coinvolto il reparto pediatrico tarantino come destinatario dell’iniziativa nazionale ‘Regalo sospeso Unicef 2023’. Grazie alle donazioni di tanti volontari, Unicef ha consegnato ai piccoli degenti dell’ospedale tarantino dei cofanetti regalo speciali, creati da un noto marchio di giocattoli e illustrati dallo street artist romano Meerione, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto è realizzato con materiale di riciclo e comprende un kit completo per disegnare e colorare.

A consegnare i doni in reparto un “Babbo Natale” speciale: il modello internazionale Fabio Mancini. Testimonial Unicef e attivo nel sociale da oltre dieci anni, Fabio Mancini è stato recentemente nominato “European Young Leader” per rappresentare l’Italia in Europa tra quaranta giovani talentuosi.

