LECCE – Con questo spirito e spinti dalla voglia di contribuire a far crescere il proprio territorio, alcuni studenti dell’istituto Galilei Costa di Lecce dopo aver creato la start up Salentia, adesso hanno dato vita al “Decalogo dell’Ospitalità Salentina”, per ricordare dieci buone regole comportamentali a tutti gli operatori turistici: dall’accogliere un turista come un parente o amico che non vede da tempo, accompagnarlo personalmente a destinazione, donargli un pensiero prima della partenza, fino ad ascoltare eventuali suggerimenti e le osservazioni per migliorare la qualità dei servizi offerti.

