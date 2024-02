Dall’Italia, studente accoltella una insegnante

Alla scuola Enaip di Varese, uno studente minorenne è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di lesioni dopo aver ferito un’insegnante con una coltellata all’ingresso della scuola. L’incidente è avvenuto alle 08:00 di lunedì 5 febbraio, quando gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il ragazzo.

Secondo la prima ricostruzione, il minore avrebbe accoltellato alla schiena l’insegnante, una donna di 57 anni che insegna nella stessa scuola frequentata dal giovane, immediatamente trasportata all’ospedale di Varese in codice giallo, nonostante non sia in pericolo di vita. Sembra che la donna sia stata colpita tre volte, e la Polizia ha sequestrato l’arma, un coltello a serramanico.

Al momento dell’aggressione, altri studenti erano già in classe, e due compagni della vittima, testimoni oculari, sono stati sentiti in Questura. Il 17enne, sottolineano le indagini, presenta problemi comportamentali e segue corsi personalizzati.

“Dopo questa ennesima, gravissima, aggressione nei confronti di un insegnante, ribadisco l’impegno mio e del governo nel tutelare la dignità e l’incolumità del personale scolastico. Lo Stato sarà parte civile per il danno di immagine, poiché chi aggredisce un docente aggredisce lo Stato stesso e ne deve rispondere. Nel caso di minori, saranno i genitori a farsene carico”, ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione,

Attilio Fratta, presidente dell’Associazione DirigentiScuola, esprime preoccupazione e sottolinea la necessità di misure restrittive immediate oltre alla certezza della pena. Fratta afferma: “C’è una nuova emergenza sociale, ancorché educativa, da affrontare. Lo Stato deve garantire maggiore sicurezza ai dipendenti della scuola”.

Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta l’episodio definendolo preoccupante e sottolinea la necessità di affrontare seriamente il problema della sicurezza nell’accesso alle scuole. Martedì, i dirigenti scolastici si riuniranno a Bari per discutere dell’aggressione ai presidi, richiesta avanzata dal sindacato DirigentiScuola.

