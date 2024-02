Dall’Italia, finanziere uccide la madre e la sorella della ex

Un finanziere di 27 anni ha ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata sparando con l’arma di ordinanza a Cisterna di Latina. L’uomo, in servizio a Ostia ma originario di Formia, è stato arrestato. Il duplice femminicidio è avvenuto al culmine di una lite tra il 27enne e la ragazza di 22 anni con la quale si era lasciato da poco: la madre e la sorella di lei (49 e 19 anni) hanno tentato di fermarlo e sono state uccise con alcuni colpi di pistola. La ragazza si è invece salvata dal massacro nascondendosi in bagno fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

