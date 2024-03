Da Regione Puglia sostegno a orchestre sinfoniche giovanili

“Le giovani orchestre sinfoniche pugliesi rappresentano più di un semplice luogo per esprimere la musica: sono un’idea in cui la musica si intreccia con le dimensioni delle relazioni e delle competenze. Un’orchestra sinfonica giovanile in Puglia simboleggia un gruppo di musicisti attivi sul territorio, abbracciando ambiti solistici, orchestrali e didattici, riunendo le migliori giovani individualità provenienti da tutta la regione. Per sostenere questo fervente campo musicale, è stato lanciato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse riguardante i contributi destinati alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi, con scadenza fissata al 27 marzo”. Lo sottolinea in una nota Cosimo Borraccino, consigliere di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, per l’attuazione del Piano Taranto

“Sottolineando l’impegno nel supportare la cultura e valorizzare i giovani talenti, la Regione Puglia ha deciso di sostenere anche le orchestre sinfoniche giovanili con notevole esperienza in attività concertistiche e di formazione, sia a livello nazionale che internazionale, premiate e riconosciute”, spiega Borraccino.

“L’avviso prevede l’assegnazione di contributi e la messa a disposizione gratuita di spazi culturali e luoghi dello spettacolo. Le domande possono essere presentate da orchestre con sede legale o operativa in Puglia, composte da almeno quaranta elementi, appartenenti alla fascia di età under 35 e con esperienza pluriennale nelle attività concertistiche e di alta formazione nazionale”, precisa Borraccino.

I soggetti giuridici idonei possono inviare la propria candidatura alla PEC: sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it entro il 27 marzo. Le candidature saranno valutate da una commissione presso la Sezione Economia della Cultura.

Cosimo Borraccino conclude sottolineando l’importanza di questo sostegno per la crescita e lo sviluppo delle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi.

