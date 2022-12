Condividi su...

BARI – Dalla programmazione teatrale per tutte le età alle iniziative per il contrasto alle povertà educative, oltre alle tante progettualità, come sempre, con un focus specifico per le nuove generazioni. Una pubblicazione tascabile che racconta anche quello che sarà il nuovo anno per il Tric. È stata presentata l’Agenda 2023 di Teatri di Bari che va oltre la funzione classica di calendario e promemoria, e rinnova l’impegno a essere progetto di divulgazione culturale, contenitore di idee e spazio di espressione artistica per i giovani. All’interno dell’Agenda 2023 sono presenti tutti i progetti artistici, di formazione e produzione di Teatri di Bari, riconosciuto Teatro di Rilevante Interesse Culturale per il terzo triennio dal Ministero della Cultura.