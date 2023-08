Cronaca: Operaio cade mentre realizza un muro nel Barese

BARI – Un operaio di 45 anni, originario di Gioia del Colle è rimasto ferito in un incidente sul lavoro mentre, nel primo pomeriggio, stava realizzando un muretto vicino ad una vasca dell’impianto di depurazione in una zona Lama Caolina, tra Giovinazzo e Molfetta, nel nord Barese.

Il 45enne, dipendente di una ditta edile, per cause da chiarire è caduto battendo la testa. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è ora ricoverato nell’ospedale “don Tonino Bello” di Molfetta. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri e lo Spesal della Asl di Bari. (ANSA).

