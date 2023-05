Crispiano, preferenze ed eletti: ecco il nuovo consiglio comunale

Promosso a pieni voti dai suoi concittadini Luca Lopomo che con il 49,9% dei consensi tornerà ad indossare la fascia tricolore. A seguire Fortunato Costantino in testa alla squadra trasversale “Insieme” che si ferma al 44,07 e Sabrina Pontrelli con “Generazione Crispiano” convince solo il 6,53%.

Voti Perc. Luca Lopomo 3485 49,40% Fortunato Costantino 461 6,53% Sabrina Pontrelli 3109 44,07%

Lista degli eletti al Consiglio Comunale:

CRISPIANO 2030 – LUCA LOPOPO SINDACO Luca Lopomo candidato sindaco Anna Barbara Maria Sgobbio 597 Aurora Bagnalasta 476 Michele Palmisano 462 Alessandro Saracino 372 Valentina Mastronuzzi 302 Mauro Castellano 271 Massimo Fontò 248 Valentina Leggieri 241 Marco Gabellone 229 Gabriele Annese 220 Stefania Colucci 209 INSIEME – FORTUNATO COSTANTINO SINDACO Fortunato Costantino candidato sindaco Paolo Carone 651 Tommaso Chiarelli 648 Arianna Luccarelli 403 Monica Mappa 358

Tutte le preferenze di lista:

Lista 1 – CRISPIANO 2030 – Luca Lopomo

Lista 2 – GENERAZIONE CRISPIANO – Sabrina Pontrelli

Lista 3 – INSIEME – Fortunato Costantino

«Abbiamo lavorato bene in questi cinque anni e i cittadini di Crispiano se ne sono accorti. Per questo ci hanno premiati, perché hanno creduto nel nostro progetto e perché c’è voglia di mettere da parte un vecchio modo di fare politica», ha evidenziato a caldo Luca Lopomo, circondato dall’affetto di familiari e amici. Nei suoi pensieri, la continuità amministrativa, affinchè non si perda neanche un giorno di tempo.

«Da domani – spiega – torniamo al lavoro per continuare il percorso che abbiamo intrapreso, con una squadra ancora più forte».

