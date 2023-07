Crispiano: il sindaco Lopomo premiato per il Festival della Sostenibilità

La sostenibilità o è concreta o non è. Sono tutti d’accordo: sindaci e amministratori locali, da tutta Italia e di ogni colore politico, lo hanno detto chiaramente dal palco del CaterRaduno 2023 di Pesaro.

Venerdì 30 giugno, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, la Rete dei Comuni Sostenibili ha ospitato i racconti delle buone pratiche portate dai comuni italiani aderenti all’associazione, all’interno della manifestazione organizzata dalla celebre trasmissione di Radio 2, Caterpillar. Grande partecipazione da parte del pubblico per un importante momento di confronto: lo scopo, come sempre, è stato mettere l’accento sul lato pratico e concreto degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Caterpillar è anche partner della Rete nel progetto Comuni Sostenibili on the road.

Il CaterRaduno 2023 si è aperto giovedì 29 sul palco di Baia Flaminia, dove per la Rete dei Comuni Sostenibili è intervenuto in diretta su Radio 2 il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, insieme al padrone di casa, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

La giornata di venerdì 30 è iniziata con la presentazione del progetto della Guida dei Comuni Sostenibili (Edizioni Ets di Pisa), nuovissima iniziativa della Rete che vedrà la luce nei prossimi mesi, a cura del presidente Valerio Lucciarini De Vincenzi e del responsabile analisi dati Maurizio Gazzarri, che è anche il coordinatore del progetto.

Poi, spazio alle buone pratiche di sostenibilità raccontate da alcuni sindaci in un momento di confronto condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, i conduttori di Caterpillar. Sono intervenuti Elena Piastra (sindaca di Settimo Torinese, nella Città Metropolitana di Torino, anch’essa parte della Rete), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro), Massimiliano Presciutti (sindaco di Gualdo Tadino, provincia di Perugia), Luca Lopomo (Crispiano, Taranto) e Angelo Radica (sindaco di Tollo, provincia di Chieti).

Una novità che la Rete dei Comuni Sostenibili ha deciso di presentare al CaterRaduno 2023 di Pesaro è l’istituzione di un nuovo riconoscimento: la Bandiera delle Buone Pratiche Sostenibili. La ricevono i comuni che hanno partecipato al progetto Comuni Sostenibili On the road e a chi si contraddistingue per le “best practices” realizzate nei rispettivi territori. Sul palco sono stati premiati i comuni di Settimo Torinese, Pesaro, Quiliano (per il quale è intervenuto il sindaco Nicola Isetta), Rovigo, Tollo e Gualdo Tadino per aver partecipato alla realizzazione delle puntate di Comuni Sostenibili On the road, una per ciascun comune. Il riconoscimento è andato anche ad altri comuni la cui “buona pratica” è rappresentata da festival o iniziative particolarmente importanti improntate sulla sostenibilità:

Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, per il Festival della Sostenibilità.

Spazio anche alle nuove adesioni alla Rete dei Comuni Sostenibili. Il CaterRaduno di Pesaro è stata l’occasione perfetta per la consegna delle targhe ai sindaci e agli amministratori locali freschi d’ingresso nella Rete.

Ha concluso la giornata al Teatro Rossini la presentazione delle buone pratiche a cura del Comune di Pesaro, che ha portato all’attenzione pubblica alcune esperienze di realtà locali, premiate anch’esse con la Bandiera delle Buone Pratiche Sostenibili.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp