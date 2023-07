Il Comune di Crispiano ha ottenuto un ulteriore e importante finanziamento. Questa volta si tratta di 1.175.000 € da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per il 2023, ratificato con decreto del Ministero dell’Interno del 19 giugno 2023.

Lo scorso anno il Comune di Crispiano aveva provveduto a inviare richiesta di contributo al Ministero dell’interno, secondo le modalità indicate dal decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 25-07-2022 entro il termine perentorio del 15 settembre 2022.

L’ammontare del contributo è stato determinato secondo precise priorità che, in questo caso, riguardano due filoni principali della strategia amministrativa: la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici. Ora è il momento di eseguire diversi adempimenti formali per assicurare l’avvio tempestivo degli interventi e procedere con l’acquisizione dell’acconto (20% del contributo concesso) a seguito del quale il Comune provvederà ad alimentare i dati di monitoraggio.

L’ammontare complessivo di € 1.175.000 si compone di due lotti distinti: uno pari a € 875.000 per la parte messa in sicurezza edifici scolastici, l’altro pari a € 300.000 per la parte messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Insieme consentiranno di materializzare un ulteriore progresso nel processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’Ente nonché alla riqualificazione ambientale del territorio, con la messa in sicurezza di un tratto importante della gravina di Miola, infrastruttura naturale principale per lo smaltimento delle acque meteoriche urbane di Crispiano.

Nello specifico: la riqualificazione ambientale sarà sviluppata in due interventi

Messa in sicurezza della gravina di Miola

Il primo interesserà un tratto della suddetta gravina che parte subito a valle del rilevato di via Magazzino e prosegue per circa 650 metri. Questo lavoro si pone in continuità con l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in fase di conclusione. Al termine dei lavori, infatti, l’energia acquisita dall’acqua drenata nel centro urbano e convogliata tramite le nuove opere del canale Lezzitello sarà smorzata dai presidi strutturali previsti dall’intervento salvaguardando la stabilità dei versanti della gravina. L’intervento prevede inoltre la pulizia della gravina nel tratto di valle del viadotto di via Taranto, la pulizia di circa 350 m del canale a cielo aperto parallelo alla Circonvallazione e infine il ripristino di piccoli tratti di sponde a partire da via Pirandello verso valle.

Messa in sicurezza della scuola per l’infanzia “G. Rodari”

L’intervento di riqualificazione del patrimonio immobiliare riguarda invece la scuola per l’infanzia “G. Rodari”. Consiste in un progetto di revisione e consolidamento dello scheletro strutturale dell’edificio (risalente ai primi anni ottanta) che presenta, come molte strutture del nostro Paese, criticità che in alcuni casi sono soltanto formali (poiché generate dal superamento di vecchie norme) mentre, in altri casi, sono sostanziali e dunque occorre superarle per adeguare la struttura alle esigenze della destinazione d’uso.

«Il ringraziamento è d’obbligo alla dott.ssa Maria Pia Stanco per l’ottimo lavoro svolto come Assessore ai lavori pubblici nella passata mia sindacatura, insieme ai funzionari e al responsabile dell’Ufficio Tecnico del nostro Comune», ha detto il sindaco di Crispiano Luca Lopomo. «Continueremo su questa linea puntando a intercettare ogni possibile linea di finanziamento per incrementare il livello di sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare comunale».

