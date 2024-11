Crisi idrica in Basilicata, perquisizioni in corso in Arpab, AQL e Acque del Sud

POTENZA – Nel corso della mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, stanno eseguendo una serie di acquisizioni documentali nelle sedi di Acquedotto Lucano S.p.A., Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata, dell’Autorità di Bacino della Basilicata e della Società Acque del Sud S.p.A.. Scopo delle perquisizioni accertare le regolarità delle operazioni poste in essere per fronteggiare la crisi idrica che interessa 29 comuni serviti dallo schema “Basento-Camastra” e garantire sicurezza per la popolazione interessata. Contestualmente, unitamente a personale dell’Asp di Potenza, sarà effettuata la campionatura, per la successiva analisi chimico-fisica presso un ente terzo, delle acque immesse nella rete idrica per il consumo umano.

Da ambienti vicini ad Acquedotto lucano si dicono assolutamente sereni e disponibili alla massima collaborazione per le indagini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author