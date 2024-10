Cosa leggere nel numero 345 del settimanale “Lo Jonio”

E’ dedicata agli 80 anni di Confindustria Brindisi la copertina del numero 345 del settimanale “Lo Jonio” in distribuzione gratuita nelle edicole e nei centri commerciali da domani sabato 19 ottobre.

Un numero che, come sempre, è possibile anche leggere comodamente da casa attraverso, nell’apposita sezione (numeri da scaricare), il sito www.lojonio.it.

In prima pagina anche il Salone Nautico di Puglia e l’ampliamento dell’offerta di TirGroup. In apertura la storia di copertina dedicata a Confindustria Brindisi, un focus sull’economia della musica a Bari, il resoconto del Salone Nautico di Brindisi, l’accordo Inail, Formedil, Commissario per la sicurezza nei cantieri dei Giochi del Mediterraneo, il Tavolo Camerale per il porto di Taranto e il commento di Rosita Giaracuni di Casartigiani, l’intervista al comandante della Polstrada Puglia Luca Speranza.

Nelle pagine successive il commento del sen. Turco sul riavvio dell’AFO1 dell’ex Ilva, l’Isola che vorrei dell’Istituto Renato Moro di Taranto.

Subito dopo le rubriche Ditelo all’otorino, Ditelo all’ortopedico, il nuovo CDA del CTP di Taranto, l’impegno per le donne della BPPB, i Libri della Settimana, Cardea confermato alla presidenza del Montedoro, una riflessiione di Paolo De Stefano su Petrarca, il CRAC Puglia, la Taranto Scomparsa di Daniele Pisani, la Taranto Marittima di Fabio Caffio, la pagina degli spettacoli.

Infine lo sport con il judo, la falsa partenza della Nuovi Orizzonti Basket, , il Taranto Calcio, il punto sulla serie D.

Per leggere gratis clicca QUI

