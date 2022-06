POTENZA- Sarà sottoscritta il 15 giugno alle 11 presso la prefettura di Potenza la convezione per il potenziamento dei servizi antincendio boschivo 2022 tra Regione Basilicata, Prefettura e Vigili del fuoco.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura la conferenza regionale delle autorità di Pubblica sicurezza, per l’esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in regione, con un focus specifico sull’incidenza della criminalità organizzata.

Alla conferenza regionale parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, il prefetto di Matera, i sindaci di Potenza e Matera, il presidente dell’Anci Basilicata, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, i procuratori della Repubblica di Potenza, Matera e Lagonegro, i vertici regionali e provinciali delle Forze di Polizia e il Capo sezione della Dia di Potenza.

Nella stessa mattinata, alle 13, il prefetto di Potenza, il presidente della Regione Basilicata e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, sottoscriveranno la convenzione per il potenziamento e l’avvio dei servizi Antincendio boschivo 2022.