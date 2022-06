BARI- Sarà Pierpaolo Montinaro, sostituto procuratore presso la Procura di Brindisi, a presiedere, per la sede di Bari, il comitato di vigilanza del concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale dell’1 dicembre 2021.

Il comitato di vigilanza è stato istituito due anni fa in Italia per prevenire la diffusione da Covid-19. Dunque, non più esami concentrati a Roma, ma cinque sedi distaccate nel Bel Paese, di cui una a Bari che raccoglie gli aspiranti magistrati residenti in Puglia.

Nella giornata del concorso sarà effettuato un collegamento con le sede centrale di Roma e il pm Pierpaolo Montinaro, coadiuvato da una squadra composta da quattro magistrati, è stato scelto per presiedere il comitato di vigilanza della sede di Bari.