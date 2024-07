Comedy Film Fest: tutti i numeri della prima edizione

Oltre 13mila persone in 3 giorni, 7 corti in concorso, 2 lungometraggi in anteprima fuori concorso, 2 retrospettive, 10 lungometraggi finalisti, 33 cortometraggi finalisti, 9 banchetti slow food: sono i numeri della prima edizione del “Comedy Film Fest Manduria”, il primo grande festival in Italia dedicato interamente alla grande commedia italiana e internazionale.

La tre giorni si è svolta dall’11 al 13 luglio a Manduria, offrendo una kermesse a ingresso libero di cinema e spettacolo tra anteprime cinematografiche e spettacoli dal vivo, con grandi nomi tra cui Stefano Fresi, Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Enula, Chiara Vinci, Jun Ichikawa, Fabrizio Buompastore, e il comico di Zelig Franco Neri.

La “Comedy Arena” in Corso XX Settembre ha ospitato i cortometraggi e i lungometraggi selezionati tra i circa duemila giunti al “CFF Manduria” da cento Paesi sparsi per i cinque continenti.

È stato “Manco morto” della regista Emma Cecala ad aggiudicarsi l’Ulivo d’oro, conquistando il pubblico e la giuria con la sua comicità.

Claudia Cesaroni e Marco Guacci di RadioNorba, ormai noti al panorama nazionale per “Battiti Live”, sono stati i due super host del Comedy Film Fest.

Le serate sono state presentate brillantemente dai comici Giulia Vittoria Cavallo e Francesco Romano.

In occasione del Comedy Film Fest c’è stato un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato, proprio in ragione dell’alto valore culturale della manifestazione. Il timbro sarà esposto successivamente presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma, già noto come Museo delle Poste e Telecomunicazioni.

Nei giorni del “CFF Manduria” si è tenuta anche una Mostra dei bozzetti e delle illustrazioni di Christian Cordella presso l’ex Convento degli Agostiniani, per condividere la sua esperienza nelle grandi produzioni come quelle di “Avatar”, “Avengers”, “Superman”, seguendo il percorso tra l’idea e la realizzazione di un’intera pellicola.

L’evento è stato curato dal direttore generale Gianluca Melillo Muto, dal direttore artistico Maximilian Law, dal direttore operativo Dario Pinelli, dalla fotografa e SMM Patricia Kulcsar e dalla communication manager Margherita Guerani.

DICHIARAZIONI

Direttore Generale, Gianluca Melillo Muto: «Il Comedy Film Fest ha chiuso con un successo straordinario, accogliendo oltre 15.000 persone in tre giorni. Questo risultato testimonia l’interesse crescente per il genere comico e il valore culturale del nostro festival. Grazie a tutti per aver reso questa prima edizione memorabile».

Direttore Artistico, Maximilian Law: «Abbiamo portato degli artisti straordinari e il pubblico ha risposto in maniera incredibile e numerosissimo. Non vediamo l’ora di iniziare ad organizzare la seconda edizione».

Direttore Operativo, Dario Pinelli: «Il festival è andato oltre ogni aspettativa. Siamo carichi e pronti alla prossima edizione con tante novità».

