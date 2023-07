Colto da malore mentre è in bici, muore 70enne nel foggiano

Un uomo di circa 70 anni è stato colto da malore ed è morto mentre percorreva in bici la strada che da San Marco in Lamis porta ad Apricena, nel foggiano. A dare l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118 alcuni automobilisti in transito. I Carabinieri stanno indagando per risalire all’identità del ciclista, sprovvisto di documenti.

