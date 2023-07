Potenza: Droga negli slip, arrestato 18enne

La Polizia ha arrestato un diciottenne trovato in possesso di sostanza stupefacente nel centro storico di Potenza.

Sabato 8 luglio, durante l’attività di controllo del territorio svolta da Polizia e Guardia di Finanza, gli agenti della Questura di Potenza hanno notato il 18enne in via IV Novembre, all’altezza delle scalinate del vico IV Achille Rosica: alla vista del personale in divisa ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato fermato e identificato.

In seguito a una perquisizione, nei suoi slip sono stati trovati 49,18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 485 euro in banconote di diverso taglio.

Il diciottenne veniva è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari nella sua abitazione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp