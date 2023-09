Colpo Brindisi: ha firmato Simone Andrea Ganz

Adesso è fatta davvero. L’ultimo blitz del Presidente Daniele Arigliano è andato a segno. Simone Andrea Ganz, uno degli attaccanti più corteggiati della categoria è del Brindisi. Accordo chiuso nella notte. Ganz è sempre stata la prima scelta per il club tanto da aver intavolato la prima trattativa oltre un mese fa. Sembrava inarrivabile, un po’ per i costi, un po’ perchè l’ex Triestina e Lecco stava accarezzando l’idea di tornare in B. Il Brindisi avrebbe chiuso l’accordo sulla base di un contratto di un anno con rinnovo legato ad alcuni obiettivi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp