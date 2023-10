Lecce – Si è tenuto piazza Bottazzi a Lecce il tradizionale appuntamento di fine settembre della pigiatura dell’uva in piazza, dedicato ai bambini, organizzato da Coldiretti Lecce nel mercato di Campagna Amica di Piazza Bottazzi sempre a Lecce. I bambini accompagnati dai loro genitori si sono cimentati nella pigiatura dell’uva e, anche se non a piedi nudi come si faceva una volta, hanno sperimentato l’ l’arcana e antica sensazione di pigiare i grappoli con i loro piedi. Tutto questo sotto lo sguardo divertito dei loro genitori che, nonostante il bel tempo e la temperatura giusta per approfittare di un ultimo bagno al mare, hanno accompagnato in piazza i propri figli per far fare loro questa esperienza. I bambini provenivano dalle classi della scuola primaria Stomeo Zimbaro di Lecce che da alcuni anni collabora con Coldiretti. I tutor di questa piccola vendemmia sono stati i componenti della famiglia Carrozzo che conducono un’azienda vinicola a Magliano frazione di Carmiano. Dopo la pigiatura mamma Luigia ha fatto degustare dei dolci a base di uva e Alessandro, titolare dell’azienda, ha spiegato passo passo ai bambini come avviene la vendemmia.

