LECCE – Rigenerare è la cura per contrastare gli effetti devastanti della xylella che hanno colpito soprattutto il Salento Puntando così ad una agricoltura sostenibile, si è discusso di questo alle Officine Cantelmo, in un incontro promosso dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dal Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino, in occasione del festival Conversazioni sul futuro.