CISTERNINO – Sono iniziate col sole ma si sono concluse sotto i raggi lunari le operazioni di messa in sicurezza di un furgone Iveco finito su un muretto a secco sulla strada provinciale 17 che collega Ostuni e Cisternino. Il sinistro nel pomeriggio di ieri quando, per cause ancora tutte da accertare, il mezzo ha impattato con il muretto per poi incastrarsi. Sul posto, i vigili del fuoco che, dopo aver estratto il conducente, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area prima dell’arrivo di un’autogru che ha sbloccato tanto la situazione quanto il furgone. Le operazioni sono andate avanti per ore per poi concludersi in tarda serata.

