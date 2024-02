Chiusura notturna sportelli Poste Italiane, Prefettura BAT convoca azienda

BARLETTA – Poste Italiane ha disposto la chiusura notturna degli ATM nella BAT e nella provincia di Foggia. La decisione è arrivata dopo gli ultimi tentativi di rapina, andati a segno e sventati, in particolare nella sesta provincia pugliese, nei comuni al confine con il territorio dauno. Gli sportelli automatici non saranno operativi dalle 23:30 alle 6:30 del giorno seguente. In una nota pubblicata nei giorni scorsi, l’azienda ha specificato che gli assalti ai Postamat soltanto nelle due province, da dicembre ad oggi, rappresenta il 42% del dato nazionale.

La Prefettura della BAT ha preso atto della decisione, convocando però un tavolo tecnico per chiarire le misure adottate per la sicurezza dei cittadini, che potrebbero contestualmente andare incontro a diversi disagi. Colloquio con i vertici di Poste Italiane previsto per la prossima settimana.

