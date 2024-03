CERIGNOLA – Giornata di scossoni in casa Audace Cerignola, pochi minuti fa è divenuta ufficiale la separazione condivisa con Ivan Tisci e due componenti del suo staff (Vincenzo Lambertini e Daniele De Vezze). L’ormai ex tecnico ofantino ha lasciato in mattinata lo stadio Monterisi manifestando, in anteprima ai nostri microfoni, il suo dispiacere: “Sono molto dispiaciuto per come sia finita, è successo tutto all’improvviso ma nella massima serenità. Ero arrivato con l’obiettivo di impartire un nuovo modo di giocare consolidando la categoria e rientrando in zona play-off, abbiamo espresso buone prestazioni ma sono mancati i risultati, pago per questo com’è giusto che sia nel calcio. Lascio Cerignola avendo consolidato la categoria ed ad un punto dai play-off, quando i risultati non arrivano è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni”.

Tisci ha poi proseguito ringraziando la società e chiarendo i contorni di questa separazione: “Ero convinto che i ragazzi avrebbero svoltato già da ieri conducendo poi un finale di stagione tranquillo, così non è stato. Ringrazio comunque la società, il direttore sportivo Elio Di Toro e tutto l’ambiente per la fiducia e per la grande occasione che mi è stata data, a Cerignola mi sono trovato bene e sono molto rammaricato. Ci lasciamo in ottimi rapporti al di là degli aspetti lavorativi, è stata una decisione condivisa con la massima serenità da tutte le componenti”.



