Cerignola, sarà Taurino l’erede di Pazienza

CERIGNOLA – È Roberto Taurino il prescelto per la panchina dell’Audace Cerignola. Lo avevamo anticipato praticamente venti giorni fa, adesso sembra un affare in chiusura. Salvo sorprese, l’ex Avellino sarà il nuovo allenatore degli ofantini. Succedere a Michele Pazienza, che in tre anni ha contribuito a scrivere la storia del club, non è cosa da poco. C’è da tener conto di un quinto posto e delle crescenti esigenze della piazza, nonostante il profilo della società sia rimasto basso. Roberto Taurino avrebbe superato la concorrenza di diversi candidati, per ultimi Leo Colucci e Giuseppe Raffaele. Non ancora chiara la durata del contratto che lo legherà ai gialloblù. Si tratta di un profilo giovane e affamato, ma tecnicamente abbastanza diverso dal suo predecessore. Calcio offensivo, costruzione dal basso e buona tecnica degli interpreti dovrebbero essere i cardini dell’idea di Taurino. A Francavilla lo ricordano con grande affetto per il sorprendente sesto posto in Serie C nella stagione 2021/2022. Non saranno d’accordo ad Avellino, invece, dove Taurino ha vissuto la sua ultima esperienza fino ad ora, avventura culminata con l’esonero del 17 ottobre. Il tecnico si è fatto valere anche in Serie D sulle panchine di Nardò e Bitonto: con i neroverdi è arrivata la vittoria del campionato nel 2020, la famosa stagione bloccata dal lockdown, al termine di una contesa proprio con il Cerignola che presto lo accoglierà. Un successo cancellato dalla giustizia sportiva per fatti accaduti prima del suo arrivo. In Via Napoli, dunque, sta per partire un nuovo importante ciclo con alla guida un condottiero alla ricerca del riscatto.

