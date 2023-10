La prosa, il teatro canzone, gli spettacoli per i ragazzi quelli per i diversamente abili: punti cardinali della nuova stagione del teatro Mercadante di Cerignola, di transizione per quanto riguarda la location (gli spettacoli si terranno al Roma Cine, teatro e… visti i lavori di riqualificazione dello storico teatro cerignolano) ma nel solco della mission voluta dall’amministrazione comunale e dal direttore artistico, Savino Zaba: un teatro per tutti, accessibile e con un offerta a 360 gradi.

