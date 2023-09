Cene, mostre e laboratori per il Galá dell’olio a Bitonto

BARI – Un prodotto Made in Italy riconosciuto da millenni quale simbolo di prosperità, commercio e benessere che contraddistingue la nostra cucina e la cultura di tutto il Mediterraneo. Torna in Puglia il Galà dell’olio, il festival che celebra l’extra vergine di oliva e che trasformerà Bitonto, nel barese, questo fine settimana, nella capitale dell’olivicoltura. tre giorni ricchi di appuntamenti, mostre, spettacoli, eventi, educazione, convegni, grandi ospiti e percorsi enogastronomici per celebrare le eccellenze dell’Oro d’Italia. Saranno cinque le imprenditrici che verranno premiate durante la cena evento di chiusura di lunedì 18 settembre

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp