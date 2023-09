Cellino San Marco, festa per i 100 anni di nonno Mario, panettiere e ballerino

Fornaio e ballerino: è in “pillole” la storia di nonno Mario che compirà mercoledì 13 settembre 100 anni. Mario Miccoli, classe 1923, di Cellino san Marco ha avuto una vita intensa vivendo i drammi della guerra. Giovanissimo viene arruolato e inviato in Croazia .Dopo l’armistizio ritorna in Italia e gli viene a mancare il padre. Finita la guerra si sposa in un clima di profonda crisi economica. Lavorando duramente nei campi unitamente alla moglie riescono a farsi costruire, con i risparmi, un forno in pietra per la cottura del pane. Amante del ballo, ancora oggi nel periodo estivo frequenta la marina di Torre San Gennaro. Tra lo stupore e la meraviglia dei residenti nonno Mario ha dato spesso prova della sua eleganza oltre ad un perfetto sincronismo con la musica. Supportato dalle due figlie si ritiene molto soddisfatto e ringrazia il Signore per avergli regalato tutti questi anni “in armonia e in buona salute”. Per il suo centenario parenti ed amici hanno organizzato per la giornata di domani nei giardini del Palazzo Baronale una festa con inizio alle 19.30.

