È di Taranto ‘Il Bambino più Bello d’Italia 2023’

Si è tenuta a Roma, il 9 settembre scorso, la finalissima del concorso nazionale “i bambini più belli d’Italia” 2023 che ha visto vincitore il tarantino Nicolò Pasanisi.

A fare il tifo per lui c’erano la mamma Valentina, il papà Michele, il suo più grande sostenitore, il fratello maggiore Lorenzo, e gli amatissimi nonni Peppino e Rosaria, senza dimenticare gli amichetti della 4a C della scuola elementare “Don Milani” in continuo contatto telefonico.

Si sa che i figli sono “splendidi” per ogni genitore, ma Nicolò, con quello sguardo biricchino e il suo viso angelico, è riuscito a conquistare il cuore della giuria, tra cui quello di Giuseppe Convertini, attore e conduttore televisivo italiano.

È stata una finale caratterizzata dalla presenza di tantissime bellezze in gara. Vi erano ragazzini provenienti dalle finali regionali dell’intera penisola, dai vari connotati e caratteristiche diverse tra loro, i quali hanno reso la scelta difficile, ma che, alla fine, hanno premiato e puntato i riflettori sul piccolo Nicoló.

Se il buongiorno si vede dal mattino, in futuro sentiremo parlare di questo ragazzino, che ha portato in riva allo Jonio un prestigioso e” Bellissimissimo ” titolo junior nazionale.

