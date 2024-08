Ceglie Messapica in fermento per le vacanze della premier Meloni

Nonostante il caldo torrido, la masseria Beneficio, situata nelle campagne di Ceglie Messapica, è sotto stretta sorveglianza dalle forze dell’ordine e dalla presenza di numerosi cronisti. Qui, la premier Giorgia Meloni ha trascorso la notte dopo essere arrivata ieri in provincia di Brindisi per alcuni giorni di vacanza.

Dopo una cena presso il lussuoso resort Borgo Egnazia, già sede del G7 di giugno, la presidente del Consiglio si è ritirata nella masseria che ha scelto come suo rifugio personale. Con lei, sua figlia Ginevra, la sorella Arianna Meloni e il cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Potrebbe raggiungerli anche l’ex compagno Andrea Giambruno, come dichiarato dalla stessa Meloni in una recente intervista. Atteso anche il sottosegretario alla Salute, il pugliese Marcello Gemmato.

A Ceglie Messapica cresce l’attesa tra i commercianti che sperano di incontrare la premier per un selfie, come accaduto lo scorso anno. In Puglia, per le vacanze estive, è presente anche il vicepremier Matteo Salvini, e non è escluso che possa incontrare Meloni alla masseria per discutere, in un’atmosfera rilassata, i temi caldi dell’agenda di governo.

