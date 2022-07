Un incendio si è sviluppato intorno a mezzogiorno in un garage a Cavallino. Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in via Buonarroti. Giunti sul posto, i vigili del fuoco, Muniti di autorespiratore sono scesi all’interno del garage constatando che un quadro elettrico era in fiamme. Spente le fiamme si metteva in sicurezza l’autorimessa hanno poi proceduto anche all’evacuazione dei fumi generati dalla combustione.