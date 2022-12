Condividi su...

CASTELLANA – In un luogo dove il tempo sembra sospeso, tra piano e chitarra, un raffinato repertorio, composto da assoluti capolavori di De André, Tenco, Endrigo, Dalla e molti altri, ormai stratificatisi nella memoria collettiva come imponenti stalagmiti della storia della musica italiana. A esibirsi nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana per il secondo appuntamento di Natale nelle Grotte, Giuliano Sangiorgi, accompagnato da Raffaele Casarano, ha ripercorso le tappe della sua formazione artistica, interpretando i brani del migliore cantautorato italiano che hanno saputo guidarlo come Stelle lungo il cammino della sua crescita musicale, arrivando ad influenzare il suo immaginario e la sua poetica.