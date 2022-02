BICCARI (FG) – Il comune di Biccari, nel foggiano, continua a confermarsi tra i più virtuosi innovativi e lungimiranti del panorama nazionale. “Il progetto Case a Biccari” convince e funziona: sono già 14 le abitazioni messe in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, vendute ad acquirenti italiani e stranieri che hanno scelto il piccolo borgo dei Monti Dauni come scrigno di cultura e bellezza in cui abitare.