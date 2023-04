Casarano e Team Altamra, ultimi 180 minuti da “Una poltrona per due”

A due giornate dal termine della regular season, Casarano e Altamura si contenderanno l’ultimo posto disponibile per giocare i playoff. Fino ad un mese fa, fra le fila dei rossazzurri si parlava ancora di primato, ora le Serpi dovranno evitare che sfumi anche l’approdo ai playoff. Il successo fra le fila del Casarano manca da marzo e nelle ultime quattro giornate sono arrivati solo tre punti (figli di tre pareggi). Nello stesso lasso temporale invece l’Altamura ha vinto tre gare su quattro, perdendo solo a Barletta. Calendario alla mano, la formazione allenata da mister Foglia Manzillo sembra sia favorita per chiudere la propria regular season in griglia playoff. Sul cammino dei rossazzurri ci saranno infatti Bitonto e Francavilla, mentre la Team Altamura dovrà prima ospitare il Molfetta per poi far visita al Nardò. Anche gli scontri diretti sorridono ai salentini, che contro i biancorossi hanno vinto 3-0 in casa dei murgiani ad ottobre, e 3-1 al “Capozza” lo scorso 12 febbraio. Fino ad un mese fa il distacco fra le due formazioni era di ben sei punti, assottigliato dalla squadra di mister Rogazzo, che in occasione dell’ultimo turno è anche riuscita a sfruttare il diciassettesimo pareggio stagionale del Casarano vincendo 3-0 contro la Puteolana ed agganciando al quinto posto proprio i rossazzurri. Un grande lavoro quello svolto fino ad ora dall’ex vice di Fabio Cannavaro, che ha preso il posto dell’esonerato Ciro Ginestra, dando di conseguenza ragione alla scelta presa dalla società. 14 punti raccolti in otto giornate per mister Rogazzo, che viaggia ora ad una media molto simile a quella di Foglia Manzillo, a sua volta arrivato a stagione in corso. I due tecnici campani non sono riusciti a sfidarsi nel corso di questa stagione, ma continueranno a farlo a distanza in occasione degli ultimi 180 minuti di regular season. Un solo posto ai playoff, due compagini a contenderselo. In altre parole, una poltrona per due.

