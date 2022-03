SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Per il terzo anno consecutivo l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, fondato da San Pio da Pietrelcina, si conferma come il miglior ospedale non solo della Puglia ma del Sud Italia. Lo ha stabilito l’annuale classifica “World’s Best Hospitals 2022” stilata dalla rivista americana Newsweek e realizzata in collaborazione con Statista Inc, società internazionale leader nella raccolta e nell’elaborazione dati per conto di aziende, che hanno individuato i migliori ospedali di 27 paesi, principalmente europei, americani, asiatici e oceanici.