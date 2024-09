‘Carta delle forze dell’ordine’, approvato Odg di Maiorano

“Investire sulla preparazione del personale delle forze di polizia e delle forze armate significa garantire un servizio più efficiente con benefici sia per la sicurezza del nostro Paese che per la tutela dell’incolumità degli stessi agenti. E’ proprio questa la convinzione che mi ha portato a presentare un Ordine del Giorno che impegna il Governo ad istituire la cosiddetta ‘Carta delle Forze dell’Ordine’”. Lo dichiara l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“La proposta, che nasce da un confronto tra diverse rappresentanze sindacali tra cui il Nuovo Sindacato dei Carabinieri che ringrazio per la collaborazione, prevede un bonus annuale destinato agli uomini e alle donne in divisa per potenziare la propria formazione culturale e professionale attraverso l’acquisto di materiale di studio (libri, testi normativi e codici) o per la partecipazione ad attività formative, iscrizioni universitarie e altro. Dopo la recente approvazione alla Camera del ‘Pacchetto Sicurezza’ siamo già al lavoro per continuare a tutelare chi ogni giorno con sacrificio e determinazione difende e tutela i cittadini italiani”, conclude Maiorano.

