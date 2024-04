Carabinieri sequestrano discarica abusiva nel leccese

Una discarica non autorizzata colma di rifiuti speciali è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Soleto (Lecce). Nella discarica a cielo aperto era stato conferito di tutto: mobilio, infissi, batterie per auto, materiale ferroso, bombole di gas e pneumatici. Ma anche rifiuti pericolosi sparsi all’interno di un terreno recintato di proprietà privata. Il materiale era ammassato su una superficie di circa 750 mq, recintata con un muro in tufo alto 2 metri e mezzo e chiusa con un cancello metallico. Il proprietario del terreno è stato denunciato, mentre il materiale sequestrato sarà oggetto di ulteriori accertamenti per definirne la pericolosità e la provenienza.

