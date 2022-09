POTENZA- Il generale di Brigata Raffaele Covetti, comandante della Legione carabinieri “Basilicata”, ha ricevuto negli uffici della Caserma “Lucania”, il presidente regionale dell’associazione Fidas (Federazione italiana donatori sangue) Pancrazio Toscano.

Il presidente, in segno di profonda gratitudine rivolta ai militari dell’Arma che prestano servizio nella Regione Basilicata, ha voluto donare una targa di benemerenza per il grande numero di donazioni effettuate nell’ultimo periodo.

L’importante riconoscimento da parte della Fidas, che, da 60 anni, a fianco del sistema sanitario nazionale promuove il dono volontario, anonimo e gratuito del sangue e degli emocomponenti, attesta il raggiungimento dell’importante traguardo di 500 donazioni effettuate nel recente arco temporale.

Un gesto silenzioso che testimonia la vicinanza della Benemerita ai cittadini, svolta dai carabinieri in ogni comune lucano, imprescindibile presidio di legalità ed autentica espressione di prossimità delle istituzioni, soprattutto in un periodo come quello attuale così duramente provato dall’emergenza sanitaria.