Carabiniere aggredito a Locortondo, la rabbia di Guido Crosetto

Guido Crosetto, ministro della difesa, ha espresso su X (ex Twitter) la sua ferma condanna riguardo all’aggressione subita da un carabiniere a Locorotondo, nel Barese. “È inaccettabile il senso di impunità che permette a dei delinquenti di picchiare un carabiniere mentre svolge il suo dovere, rappresentando lo Stato”, ha dichiarato Crosetto. “Lo stesso senso di impunità li spinge a filmare e pubblicare la loro sfacciataggine. Non è solo un singolo agente a essere stato maltrattato, ma è lo Stato stesso ad essere offeso. Davanti a simili atti, bisogna rispondere con fermezza, dare l’esempio affinché non accada più, applicando la legge con durezza”.

Sull’accaduto arriva anche la solidarietà di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati. “Esprimo vicinanza e solidarietà al carabiniere aggredito a Locorotondo, a cui auguro una pronta guarigione. Quanto accaduto è grave. La mia solidarietà a tutte le forze dell’ordine che operano in prima linea per la tutela della sicurezza dei cittadini”, sottolinea in una nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author